  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • New York City Area

Justworks Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in New York City Area en Justworks totaliza $193K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Justworks. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$193K
Nivel
L5
Base
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bono
$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Justworks?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

40%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Justworks, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 5% se adquiere en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.25% mensual)

  • 40% se adquiere en el 3rd-AÑO (3.33% mensual)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

AÑO 1

30%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Justworks, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 10% se adquiere en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 30% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquiere en el 4th-AÑO (2.50% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Justworks in New York City Area está en una compensación total anual de $222,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Justworks para el puesto de Ingeniero de Software in New York City Area es $185,000.

