Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Científico de Datos Salarios en New York City Area

La compensación de Científico de Datos in New York City Area en Johnson & Johnson varía de $92.4K por year para 23 a $232K por year para 30. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $220K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Johnson & Johnson?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Johnson & Johnson in New York City Area está en una compensación total anual de $270,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Johnson & Johnson para el puesto de Científico de Datos in New York City Area es $220,000.

Otros Recursos