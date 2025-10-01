Directorio de Empresas
Johnson & Johnson
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Boston Area

Johnson & Johnson Científico de Datos Salarios en Greater Boston Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Boston Area en Johnson & Johnson totaliza $98.6K por year para 23. El paquete de compensación mediano year in Greater Boston Area totaliza $100K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Johnson & Johnson?

Títulos Incluidos

Biostatistician

Health Informatics

Preguntas frecuentes

