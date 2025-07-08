Directorio de Empresas
Jocata Financial Advisory And Technology
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Jocata Financial Advisory And Technology Salarios

El salario mediano de Jocata Financial Advisory And Technology es $7,646 para un Analista de Datos . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jocata Financial Advisory And Technology. Última actualización: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Datos
$7.6K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Jocata Financial Advisory And Technology es Analista de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $7,646. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jocata Financial Advisory And Technology es $7,646.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Jocata Financial Advisory And Technology

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jocata-financial-advisory-and-technology/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.