JANUS Research Group
JANUS Research Group Ingeniero de Software Salarios en Greater Boston Area

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Greater Boston Area en JANUS Research Group varía de $81.3K a $116K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de JANUS Research Group. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio

$92.1K - $105K
United States
Rango Común
Rango Posible
$81.3K$92.1K$105K$116K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en JANUS Research Group?

Preguntas frecuentes

JANUS Research Group in Greater Boston Area में Ingeniero de Software के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $115,640 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
JANUS Research Group में Ingeniero de Software भूमिका in Greater Boston Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $81,340 है।

