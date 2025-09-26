Directorio de Empresas
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Jaguar Land Rover varía de £81.3K a £118K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jaguar Land Rover. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

£92.2K - £107K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£81.3K£92.2K£107K£118K
Rango Común
Rango Posible

£122K

Preguntas frecuentes

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Gerente de Ingeniería de Software di Jaguar Land Rover in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £117,970. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Jaguar Land Rover untuk posisi Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom adalah £81,290.

