Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Jackson National Life Insurance Company varía de $64K a $93.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jackson National Life Insurance Company. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

$73.5K - $83.7K
United States
Rango Común
Rango Posible
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Jackson National Life Insurance Company?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Jackson National Life Insurance Company in United States está en una compensación total anual de $93,220. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jackson National Life Insurance Company para el puesto de Analista de Datos in United States es $63,990.

