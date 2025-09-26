Directorio de Empresas
Jabil
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Jabil Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Taiwan en Jabil varía de NT$1.25M por year para Software Engineer II a NT$1.63M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Taiwan totaliza NT$1.4M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jabil. Última actualización: 9/26/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
(Nivel de Entrada)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Ver 5 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en Jabil?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Jabil in Taiwan está en una compensación total anual de NT$2,833,786. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jabil para el puesto de Ingeniero de Software in Taiwan es NT$1,193,556.

