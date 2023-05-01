Directorio de Empresas
ITC Holdings
ITC Holdings Salarios

El salario mediano de ITC Holdings es $96,000 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ITC Holdings. Última actualización: 11/22/2025

Ingeniero de Software
Median $96K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en ITC Holdings es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $96,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ITC Holdings es $96,000.

