Island Salarios

El salario de Island varía de $123,608 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $142,134 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Island. Última actualización: 11/21/2025

Ingeniero de Software
Median $142K
Recursos Humanos
$142K
Diseñador de Producto
$124K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Island es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $142,134. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Island es $142,110.

Otros Recursos

