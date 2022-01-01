Directorio de Empresas
iRhythm
iRhythm Salarios

El rango de salarios de iRhythm oscila entre $124,375 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior y $357,700 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de iRhythm. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $211K
Analista de Negocios
$154K
Ingeniero de Hardware
$179K

Operaciones de Marketing
$124K
Gerente de Producto
$266K
Ventas
$199K
Gerente de Ingeniería de Software
$358K
Investigador de Experiencia de Usuario
$153K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En iRhythm, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en iRhythm es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $357,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en iRhythm es $188,876.

