Investec
Investec Salarios

El rango de salarios de Investec oscila entre $21,164 en compensación total por año para un Banquero de Inversión en el extremo inferior y $158,746 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Investec. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Analista de Datos
$72.4K
Científico de Datos
$92.4K
Banquero de Inversión
$21.2K

Marketing
$125K
Diseñador de Producto
$65.2K
Gerente de Proyecto
$42.2K
Ingeniero de Software
$81K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Arquitecto de Soluciones
$53.8K
El rol con mayor salario reportado en Investec es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $158,746. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Investec es $72,417.

