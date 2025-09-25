Directorio de Empresas
Interac
El paquete de compensación mediano de Cybersecurity Analyst en Interac totaliza CA$114K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Interac. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Interac
Cybersecurity Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$114K
Nivel
hidden
Base
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$10.4K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Interac?

CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Cybersecurity Analyst en Interac está en una compensación total anual de CA$140,477. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Interac para el puesto de jobFamilies.Cybersecurity Analyst es CA$113,939.

