Interac Salarios

El rango de salarios de Interac oscila entre $54,953 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $100,269 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Interac. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $87.1K
Gerente de Producto
Median $60K
Científico de Datos
$65.4K

Tecnólogo de la Información (TI)
$55K
Gerente de Programa
$81.1K
Analista de Ciberseguridad
$100K
Preguntas Frecuentes

