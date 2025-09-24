Directorio de Empresas
IntelliGenesis
IntelliGenesis Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) en IntelliGenesis totaliza $101K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IntelliGenesis. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Total por año
$101K
Nivel
L1
Base
$101K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
9 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en IntelliGenesis?

$160K

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en IntelliGenesis está en una compensación total anual de $104,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IntelliGenesis para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $101,000.

