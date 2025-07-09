Intellias Salarios

El rango de salarios de Intellias oscila entre $15,288 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior y $95,574 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intellias . Última actualización: 8/10/2025