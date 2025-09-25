Directorio de Empresas
Intact Financial Corporation
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Intact Financial Corporation Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Canada en Intact Financial Corporation varía de CA$124K a CA$177K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$141K - CA$160K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$124KCA$141KCA$160KCA$177K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en Intact Financial Corporation para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

CA$225K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42,240+ (a veces CA$422,400+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Intact Financial Corporation?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Arquitecto de Soluciones roolille yrityksessä Intact Financial Corporation in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$176,768. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intact Financial Corporation Arquitecto de Soluciones roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$124,337.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Intact Financial Corporation

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos