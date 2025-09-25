Directorio de Empresas
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Ajustador de Reclamos Salarios

La compensación total promedio de Ajustador de Reclamos in Ireland en Intact Financial Corporation varía de €22.3K a €31.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

€23.9K - €28.2K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Intact Financial Corporation?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ajustador de Reclamos en Intact Financial Corporation in Ireland está en una compensación total anual de €31,083. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Ajustador de Reclamos in Ireland es €22,316.

