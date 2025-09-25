Instacart Investigador UX Salarios

La compensación de Investigador UX in United States en Instacart varía de $257K por year para L5 a $199K por year para L6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $212K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $257K $180K $77K $0 L6 $199K $199K $0 $0 Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) 50 % AÑO 1 50 % AÑO 2 Tipo de Acciones RSU En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años: 50 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 50.00 % anual )

50 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 12.50 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Instacart ?

