La compensación de Arquitecto de Soluciones in Canada en Instacart totaliza CA$251K por year para L5. El paquete de compensación mediano year in Canada totaliza CA$188K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:
50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)
50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)
