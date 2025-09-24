Directorio de Empresas
Instacart
Instacart Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United States en Instacart varía de $83K a $118K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$94K - $107K
United States
Rango Común
Rango Posible
$83K$94K$107K$118K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Consultor de Gestión at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $118,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Consultor de Gestión role in United States is $83,000.

