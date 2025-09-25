Directorio de Empresas
Instacart
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

Instacart Gerente de Ciencia de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in United States en Instacart totaliza $565K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Total por año
$565K
Nivel
L7
Base
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
9 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Instacart?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Gerente de Ciencia de Datos di Instacart in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $1,205,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Instacart untuk peranan Gerente de Ciencia de Datos in United States ialah $380,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Instacart

Empresas Relacionadas

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos