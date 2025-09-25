La compensación total promedio de Éxito del Cliente in Canada en Instacart varía de CA$115K a CA$164K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:
50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)
50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)