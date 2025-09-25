Directorio de Empresas
Instacart
Instacart Analista de Negocios Salarios

La compensación de Analista de Negocios in United States en Instacart varía de $173K por year para L4 a $287K por year para L6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $208K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Promedio Compensación Por Nivel
L3
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Analyst 2
$173K
$129K
$38.2K
$6.3K
L5
Senior Business Analyst 1
$217K
$147K
$62.2K
$8K
L6
Senior Business Analyst 2
$287K
$175K
$109K
$2.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Instacart in United States está en una compensación total anual de $320,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Instacart para el puesto de Analista de Negocios in United States es $205,000.

