Innotech
Innotech Salarios

El salario de Innotech varía de $11,973 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior a $122,400 para un Ingeniero Químico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Innotech. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $51K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Analista de Datos
Median $39.8K
Analista de Negocios
Median $46K

Arquitecto de Soluciones
Median $68K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
Median $78.9K
Asistente Administrativo
$22.7K
Ingeniero Químico
$122K
Científico de Datos
Median $31.3K
Tecnólogo de la Información (TI)
$12K
Banquero de Inversión
$41.8K
Legal
$63.2K
Diseñador de Producto
$38.8K
Gerente de Producto
$60.2K
Gerente de Proyecto
$91.4K
Reclutador
$58.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$66K
Capitalista de Riesgo
$41.9K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Innotech es Ingeniero Químico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $122,400. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Innotech es $50,958.

