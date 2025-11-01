La compensación de Ingeniero de Software in India en Ingram Micro varía de ₹925K por year para Software Engineer II a ₹1.65M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹1.11M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ingram Micro. Última actualización: 11/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
