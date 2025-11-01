Directorio de Empresas
Ingram Micro
Ingram Micro Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en Ingram Micro varía de ₹925K por year para Software Engineer II a ₹1.65M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹1.11M.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en Ingram Micro?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Ingram Micro in India está en una compensación total anual de ₹1,650,438. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ingram Micro para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹728,800.

