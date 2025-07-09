Directorio de Empresas
Infotech Salarios

El rango de salarios de Infotech oscila entre $24,984 en compensación total por año para un Ingeniero Eléctrico en el extremo inferior y $100,025 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Infotech. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero Eléctrico
$25K
Reclutador
$99.5K
Ingeniero de Software
$100K

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos