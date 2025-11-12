La compensación de Ingeniero de Sistemas in Greater Bengaluru en Infosys varía de ₹373K por year para JL3B a ₹502K por year para JL3A. El paquete de compensación mediano year in Greater Bengaluru totaliza ₹447K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
₹373K
₹367K
₹6.9K
₹0
JL3A
₹502K
₹499K
₹3K
₹0
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)