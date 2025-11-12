Infosys Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States en Infosys varía de $68.8K por year para JL3B a $104K por year para JL5. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $81K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono JL3B Systems Engineer ( Nivel de Entrada ) $68.8K $67.1K $500 $1.3K JL3A Senior Systems Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- JL4 Technology Analyst $81.5K $81.5K $0 $0 JL5 Technology Lead $104K $102K $1.4K $714 Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

