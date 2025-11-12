Directorio de Empresas
Infosys Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Infosys varía de ₹509K por year para JL3B a ₹1.61M por year para JL6B. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹947K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
Systems Engineer(Nivel de Entrada)
₹509K
₹508K
₹1.2K
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹648K
₹626K
₹0
₹21.8K
JL4
Technology Analyst
₹909K
₹850K
₹0
₹58.9K
JL5
Technology Lead
₹1.47M
₹1.4M
₹0
₹62.8K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Infosys in India está en una compensación total anual de ₹1,868,705. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infosys para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹832,205.

