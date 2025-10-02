Directorio de Empresas
Infobip
  • Croatia

Infobip Ingeniero de Software Salarios en Croatia

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Croatia en Infobip totaliza €44.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infobip. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Total por año
€44.3K
Nivel
Middle
Base
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bono
€1.9K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Infobip?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Infobip in Croatia está en una compensación total anual de €57,887. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Infobip para el puesto de Ingeniero de Software in Croatia es €42,355.

