Directorio de Empresas
Info-Tech Research Group
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Info-Tech Research Group Salarios

El rango de salarios de Info-Tech Research Group oscila entre $31,990 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $119,710 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Info-Tech Research Group. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Proyecto
Median $102K
Consultor de Gestión
$61.7K
Ventas
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ingeniero de Software
$32K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Info-Tech Research Group es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $119,710. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Info-Tech Research Group es $81,643.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Info-Tech Research Group

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • SoFi
  • Uber
  • Apple
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos