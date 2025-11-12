Info Edge Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in India en Info Edge totaliza ₹1.35M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹1.29M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Info Edge. Última actualización: 11/12/2025

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RH / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Info Edge ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.