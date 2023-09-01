Directorio de Empresas
Inetum
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Inetum Salarios

El rango de salarios de Inetum oscila entre $19,857 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $162,089 para un Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Inetum. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $33K

Ingeniero de Software Full-Stack

Operaciones de Negocio
$162K
Analista de Negocios
$48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista de Datos
$19.9K
Tecnólogo de la Información (TI)
$37K
Consultor de Gestión
$25.2K
Gerente de Producto
$30.5K
Gerente de Proyecto
$38.3K
Arquitecto de Soluciones
$42.1K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Inetum es Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $162,089. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Inetum es $36,991.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Inetum

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Flipkart
  • Facebook
  • Uber
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos