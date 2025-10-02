Directorio de Empresas
Indra
Indra Ingeniero de Software Salarios en Madrid Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area en Indra totaliza €32.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indra. Última actualización: 10/2/2025

¿Cuáles son los niveles profesionales en Indra?

€142K

Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Indra in Madrid Metropolitan Area está en una compensación total anual de €37,978. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indra para el puesto de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area es €32,519.

Otros Recursos