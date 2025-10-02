Directorio de Empresas
Indra
Indra Ingeniero de Software Salarios en Chile

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Chile en Indra totaliza CLP 19.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indra. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Total por año
CLP 19.45M
Nivel
L2
Base
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bono
CLP 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Indra?

CLP 152.53M

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

