  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Hyderabad Area

Indeed Ingeniero de Software Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area en Indeed varía de ₹3.56M por year para L1 a ₹9.64M por year para L3. El paquete de compensación mediano year in Greater Hyderabad Area totaliza ₹9.42M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L0
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
Software Engineer I
₹3.56M
₹2.7M
₹627K
₹233K
L2
Software Engineer II
₹7.78M
₹3.88M
₹3.48M
₹413K
L2-II
Senior Software Engineer
₹10.24M
₹5.29M
₹4.39M
₹563K
₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Indeed in Greater Hyderabad Area está en una compensación total anual de ₹13,439,741. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indeed para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Hyderabad Area es ₹8,180,842.

