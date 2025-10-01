Directorio de Empresas
Indeed
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • Greater London Area

Indeed Gerente de Producto Salarios en Greater London Area

La compensación de Gerente de Producto in Greater London Area en Indeed varía de £161K por year para L3 a £127K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Greater London Area totaliza £136K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L2
Associate Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Product Manager
£161K
£78K
£69.8K
£13.4K
L4
Senior Product Manager
£127K
£92.7K
£24.6K
£9.2K
L5
Director
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at Indeed in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £215,213. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Gerente de Producto role in Greater London Area is £119,000.

