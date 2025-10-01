La compensación de Gerente de Producto in Greater Tokyo Area en Indeed varía de ¥1.41M por year a ¥43.94M. El paquete de compensación mediano year in Greater Tokyo Area totaliza ¥28.37M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indeed. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L3
¥24.66M
¥14.41M
¥8.3M
¥1.95M
L4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.4%
AÑO 3
En Indeed, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.35% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.