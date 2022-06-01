Directorio de Empresas
Included Health
Included Health Salarios

El rango de salarios de Included Health oscila entre $114,570 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $332,655 para un Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Included Health. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $219K
Asistente Administrativo
$125K

Operaciones de Negocio
$333K
Analista de Datos
$134K
Científico de Datos
$325K
Analista Financiero
$115K
Diseñador de Producto
$186K
Gerente de Programa
$208K
Gerente de Proyecto
$137K
Reclutador
$166K
Gerente de Ingeniería de Software
$265K
Investigador de Experiencia de Usuario
$286K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Included Health, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

