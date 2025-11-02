Directorio de Empresas
Impossible Foods
Impossible Foods Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en Impossible Foods varía de $140K a $196K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Impossible Foods. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$152K - $177K
United States
Rango Común
Rango Posible
$140K$152K$177K$196K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Impossible Foods, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Impossible Foods está en una compensación total anual de $196,350. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Impossible Foods para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es $140,250.

