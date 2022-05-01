Imperva Salarios

El salario de Imperva varía de $64,000 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior a $217,080 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Imperva . Última actualización: 9/13/2025