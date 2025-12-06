Directorio de Empresas
IMC
IMC Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en IMC varía de $148K a $214K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IMC. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$167K - $194K
United States
Rango Común
Rango Posible
$148K$167K$194K$214K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en IMC?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en IMC in United States está en una compensación total anual de $214,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IMC para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $147,600.

Otros Recursos

