IMC
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

IMC Reclutador Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IMC. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$43.4K - $49.4K
India
Rango Común
Rango Posible
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en IMC?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en IMC in India está en una compensación total anual de ₹4,834,780. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IMC para el puesto de Reclutador in India es ₹3,318,790.

Otros Recursos

