Illumio Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Illumio varía de $213K a $309K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumio. Última actualización: 10/1/2025

Compensación Total Promedio $242K - $281K United States Rango Común Rango Posible $213K $242K $281K $309K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Illumio para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

$160K Recibe lo Justo, No te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Illumio, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Illumio ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.