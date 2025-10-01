Directorio de Empresas
Illumio
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • San Francisco Bay Area

Illumio Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Illumio totaliza $203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumio. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total por año
$203K
Nivel
L2
Base
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bono
$15K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Illumio?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Illumio, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $283,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Ingeniero de Software role in San Francisco Bay Area is $210,000.

