Illumina
  • Salarios
  • Recursos Humanos

  • Todos los Salarios de Recursos Humanos

Illumina Recursos Humanos Salarios

El paquete de compensación mediano de Recursos Humanos in United States en Illumina totaliza $95K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Illumina. Última actualización: 12/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Illumina
Human Resources
San Diego, CA
Total por año
$95K
Nivel
P2
Base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Illumina?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Illumina, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Illumina in United States está en una compensación total anual de $160,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Illumina para el puesto de Recursos Humanos in United States es $95,000.

Otros Recursos

