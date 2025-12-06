Directorio de Empresas
IHS Markit
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Banquero de Inversión

  • Todos los Salarios de Banquero de Inversión

IHS Markit Banquero de Inversión Salarios

La compensación total promedio de Banquero de Inversión in India en IHS Markit varía de ₹2.24M a ₹3.13M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IHS Markit. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$27.6K - $32K
India
Rango Común
Rango Posible
$25.5K$27.6K$32K$35.6K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Banquero de Inversión contribuciones en IHS Markit para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en IHS Markit?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Banquero de Inversión ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Banquero de Inversión en IHS Markit in India está en una compensación total anual de ₹3,131,823. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IHS Markit para el puesto de Banquero de Inversión in India es ₹2,237,016.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para IHS Markit

Empresas Relacionadas

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/investment-banker.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.