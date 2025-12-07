Directorio de Empresas
Idexcel
Idexcel Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in India en Idexcel varía de ₹6.06M a ₹8.44M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Idexcel. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$73.9K - $87.1K
India
Rango Común
Rango Posible
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Idexcel?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Idexcel in India está en una compensación total anual de ₹8,444,423. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Idexcel para el puesto de Marketing in India es ₹6,062,662.

Otros Recursos

