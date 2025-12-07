Directorio de Empresas
Huron
Huron Tecnólogo en Información (TI) Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Huron. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$5.3K - $6.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Huron?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Información (TI) en Huron está en una compensación total anual de ₹604,078. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Huron para el puesto de Tecnólogo en Información (TI) es ₹431,484.

Otros Recursos

